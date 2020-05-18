"Нам удалось выполнить те виды работ, которые мы не могли себе позволить при полной загрузке санаториев", — заместитель генерального директора АО Александр Веприков, чьи слова приводятся в сообщении.

Кроме того, работы по обновлению курортных объектов позволили занять сотрудников.

В частности, в отсутствие туристов компания занималась развитием комбината питания, включая реализацию продукции собственного производства.

Также курорт полностью обновила оздоровительный центр "Водный мир" — все бассейны, сауны и тренажерный зал. Также провел благоустройство территории, внутренних дворов, беседок, детских площадок.

Одновременно АО направило все свои усилия на развитие сельхозпредприятия "Алтайские луга" (входит в состав холдинга "Курорт Белокуриха"). Здесь в период ограничений по коронавирусу открылась первая в Алтайском крае производственная индюшиная ферма, а также грибная ферма. В хозяйстве продолжаются работы по выращиванию овощей, зелени и ягод.

"В активной стадии разработка (концепции создания — ИФ) китайского ресторана, в котором будут подаваться блюда по самым востребованным рецептам Поднебесной, но исключительно из алтайских продуктов. Здесь же будет работать магазин фермерских продуктов "Алтайских лугов"", — говорит директор хозяйства Александр Потемкин.

Холдинг ждет рекомендации Роспотребнадзора, которые позволят санаториям начать работу в первых числах июня.

"Когда границы внутри страны снова будут открыты, многие захотят восстановиться, и мы сможем многое предложить. В частности, медицинские эксперты компании разработали специальные программы, нацеленные на психологическую реабилитацию, укрепление иммунитета, диагностику и работу с хроническими заболеваниями", — приводятся в сообщении слова гендиректора АО "Курорт Белокуриха" Константина Ежова.

Как сообщалось, с 28 марта из-за веденных мер по коронавирусу все рестораны сети "Курорта Белокуриха" приостановили прием посетителей. Один ресторан и одно кафе начали работать на вынос. С 1 апреля курорт прекратил оказание медицинских услуг. Все санатории компании до 1 июня приостановили бронирование и прием гостей.

В компании "Интерфаксу" сообщали, что планы по выручке и чистой прибыли на 2020 год будут пересмотрены в меньшую сторону с учетом двухмесячного простоя. При этом представитель холдинга отметил, что на данный момент компания не готова озвучить предполагаемые потери.

АО "Курорт Белокуриха" является основным санаторно-курортным объединением в городе-курорте Белокуриха. В его состав входят санатории "Белокуриха", "Сибирь", "Катунь", курортная поликлиника, оздоровительный центр "Водный мир", 7 ресторанов и кафе и др. Компания также является якорным инвестором крупного турпроекта "Белокуриха Горная" (ранее — "Белокуриха-2").