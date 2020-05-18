"В этом году акция "Ночь музеев" прошла полностью в онлайн-формате. На портале "Культура.РФ" и в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" состоялось 49 трансляций, которые посмотрело более 2 млн человек", — говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве уточнили, что наиболее популярными стали: экскурсия с роботом Клиошей в Музее современной истории России, авторская экскурсия художника Дмитрия Гутова и режиссера Андрея Сильвестрова "Необыкновенные приключения Димы и Саши в ночном Пушкинском", путешествие по ночному Нижнему Новгороду "Ночь светла" от Волго-Вятского филиала ГМИИ им. А. С. Пушкина, экскурсия Русского музея по Мраморному дворцу, а также экскурсия по выставке "Милосердие войной не убито" и рассказ о подвигах медработников во время Великой Отечественной войны, подготовленные Белгородским центром народного творчества.

На официальной странице акции собрана афиша онлайн-мероприятий, включившая в себя более 400 событий из 350 музеев со всей страны. Там же опубликованы подборки материалов о музеях, экспонатах и известных личностях. Суммарно материалы портала собрали около 1 млн просмотров.

"Акция "Ночь музеев" — это уникальный формат, она позволяет посетителям получить новый опыт и неповторимые эмоции. Музеи сейчас не могут принять посетителей и провести ее в обычном и так ожидаемом посетителями формате. Так же, как и ранее прошедшие в этом году "День театра" или "Библионочь", "Ночь музеев" перешла в онлайн. Мы рады, что к акции присоединилось так много музеев и галерей со всей страны, а посетители, хоть и виртуальные, так активно и живо приняли ее", — рассказал директор департамента информационного и цифрового развития министерства культуры РФ Вадим Ваньков, которого цитирует пресс-служба ведомства.

Всероссийская акция "Ночь музеев — 2020" прошла в 14-й раз 16 мая в онлайн-формате, организаторы подготовили более 20 трансляций и 300 виртуальных туров по музеям и галереям России. В рамках акции обычно можно было посетить экспозиции музеев вечером и ночью бесплатно.