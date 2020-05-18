В понедельник Роспотребнадзор выпустил методические рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции для организаций в сфере транспорта, согласно которым при продаже билетов авиакомпаниям следует руководствоваться принципом социального дистанцирования. Количество пассажиров, перевозимых на воздушном судне, не должно превышать 50% от общего числа посадочных мест, а сидеть они должны в шахматном порядке.

"Я думаю, что на первых этапах вообще о 100% загрузке говорить не приходится, поэтому эти меры будут реализованы сами собой, тем более первые рейсы запланированы уже в июне. С другой стороны, не стоит забывать, что это не требования, а рекомендации, они не носят обязательный характер. Поэтому я думаю, что каждая авиакомпания будет по факту решать, что и каким образом выполнять", — сказала она порталу "Интерфакс-Туризм" в понедельник.

Как отметила Матюшина, цены на авиабилеты вряд ли вырастут в связи с рекомендациями ведомства. "На данный момент все цены и тарифы уже определены, с ними уже можно ознакомиться на сайте. Поэтому вряд ли можно ожидать каких-то изменений", — подчеркнула она.

Генеральный директор юридического агентства "Персона Грата" и глава правовой комиссии Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов пояснил порталу "Интерфакс-Туризм", что рекомендации Роспотребназдора действительно пока не носят обязательный характер, однако их полное несоблюдение может рассматриваться как административное правонарушение.

"Эти требования пока носят рекомендательный характер, но могут стать обязательными, если будут оформлены соответствующим нормативным образом. Нужно понимать, что у Роспотребнадзора все – рекомендации. Но, тем не менее, есть ответственность за нарушение требований, установленных унитарными органами власти. Даже если это рекомендации, то при их нарушении будет совершено административное правонарушение", — рассказал он.

Мохов считает, что выполнение авиакомпаниями правил ведомства может привести к увеличению стоимости авиабилетов. "Авиакомпаниям придется как-то решать этот вопрос, поэтому цены на авиабилеты повысятся прямо пропорционально увеличению числа мест, чтобы сделать рейс рентабельным. Или же авиакомпании будут на чем-то экономить. Например, на питании, сделают платным багаж. Это экономический вопрос, насколько выгодна такого рода услуга. То же самое с гостиницами: если открываются наполовину, то стоимость размещения растет", — добавил он.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин также сообщил порталу "Интерфакс-Туризм", что ожидает роста цен на авиабилеты из-за рекомендаций Роспотребнадзора после того, как спрос на авиаперевозки восстановится.