"Перезапуск наших экономик невозможен без возобновления международного сотрудничества", — заявил он, отметив, что годовой объем торговли между Венгрией и Словенией — членами ЕС — превышает 2,5 млрд евро.

"Принимая все это во внимание, мы начали работать над поэтапным сокращением мер, ограничивающих пересечение границы, избрав в качестве намеченного срока 1 июня", — пояснил глава МИД.

В то же время он подчеркнул, что подобные меры не должны создавать угрозы сфере здравоохранения, которая является приоритетной. Также он заявил, что режимы изоляции в Венгрии и Словении позволили избежать широкомасштабного распространения коронавируса и приступить к экономическому восстановлению.

The Guardian напоминает, что по данным за понедельник, в Венгрии зафиксированы 3 535 случаев коронавируса, при 462 летальных исходах и 1,4 тыс. выздоровевших. В Словении отмечены 1466 случаев заболевания и 104 летальных исхода среди инфицированных.

На прошлой неделе власти Словении объявили о завершении на своей территории эпидемии коронавируса — спустя два месяца после ее начала. Между тем, в Венгрии власти начали постепенную отмену ограничительных мер в Будапеште.