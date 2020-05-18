"Аэропорт уже принимает превентивные меры. Так, отбывающие за границу должны будут приехать в терминал №3 за четыре часа до рейса и без сопровождающих. Каждый пассажир обязан носить маску и пройти процедуру измерения температуры. Пассажир с повышенной температурой не сможет войти в терминал, и уведомление об этом будет отправлено в авиакомпанию", — заметили в департаменте.

Стойки регистрации в Бен-Гурионе будут использоваться только для отправки багажа. Между пассажирами будет соблюдаться дистанция в два метра. Также предусмотрена дезинфекция чемоданов, а по всей территории терминала будут установлены стойки с дезинфицирующими средствами.

Предусматривается и постепенное открытие магазинов duty free. Товары из них можно будет предварительно заказать через приложение.

"Правила приема иностранных пассажиров в Израиль еще не утверждены и обсуждаются на правительственном уровне. На данный момент до 30 мая действует запрет на въезд иностранцев и обязательный 14-дневный карантин для граждан Израиля", — заключили в департаменте.