"Очевидно, и не надо быть здесь специалистом, что в этом году, до конца этого года, в полном объёме авиасообщение докоронавирусного периода, конечно, не будет восстановлено", — сказала Матвиенко в интервью "Интерфаксу".

По ее словам, у властей нет никаких намерений ограничивать эту сферу без оснований. Но возможность восстановления авиасообщения на допандемическом уровне зависит не только от России, но и от других государств, подчеркнула спикер Совета Федерации.

"Ситуация с коронавирусом в мире, в разных странах, на разных континентах развивается по-разному. Страны принимали разные ограничительные меры — где-то более жёсткие, где-то более мягкие. Но снимать они их будут тоже не одномоментно, а постепенно. И открывать свои границы тоже будут постепенно", — отметила Матвиенко.

Даже две страны Евросоюза — Франция и Испания — пока не могут договориться об общих принципах открытия границ для взаимных поездок своих граждан, сказала она.

"А уж чего говорить в целом про ситуацию в мире. Ряд стран, например, заявили, что все туристы, которые приедут к ним, обязательно должны пройти двухнедельный карантин. Поедут наши туристы в эти страны? Думаю, что навряд ли. И когда мне задавали аналогичный вопрос — можно ли планировать туристические поездки на этот год, я сказала, что туристические поездки планировать не советую. Но это не означает, что Россия границы не откроет", — сказала Матвиенко.

Она отметила, что в зависимости от ситуации каждую неделю вводятся новые послабления, "но авиационное сообщение может быть открыто с теми странами, которые будут готовы принимать россиян".

"Мы прослеживаем даже политические моменты в некоторых государствах, которые уже заявили, что они не будут принимать туристов из России. Имеются и такие факты. Но туризм туризмом, а есть, конечно, разные жизненные обстоятельства — кто-то хочет воссоединиться с семьей, кто-то где-то работает за границей, у кого-то какие-то были личные планы", — сказала спикер.

"Авиационное сообщение, безусловно, начнет открываться. Пока трудно сказать, произойдет это в июне, в июле, в августе, в сентябре — в зависимости от условий тех стран, куда планируется летать", — отметила Матвиенко.