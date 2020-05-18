В субботу глава Минтранса РФ Евгений Дитрих заявил, что надеется на восстановление внутренних авиаперевозок с июня этого года, а международных — с июля. Он подчеркнул, что возможность возобновления международного сообщения зависит от эпидемиологической обстановки в различных странах.

"Думаю, что в третьем квартале текущего года – это (возобновление международных рейсов – ИФ) реальность. Пока сложно сказать, будет это июль, август или сентябрь. Ряд стран показывает очень хорошую динамику по коронавирусу, они постепенно снимают ограничения", — сказал Горин порталу "Интерфакс-Туризм".

Он напомнил, что с 15 июня в Евросоюзе открываются внутренние границы и восстанавливается авиасообщение.

"Туротрасль воспринимает это как очень хороший сигнал. Даже поэтапное открытие определенных стран турбизнесу бы очень бы помогло. Естественно, главное условие для начала полетов – существенное снижение числа заражений", — заключил эксперт.

РФ из-за пандемии коронавируса в конце марта полностью остановила международные авиаперевозки, разрешив только чартеры для возвращения российских граждан.