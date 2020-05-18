"На прошлой неделе у нас прошло большое совещание под руководством главы Бурятии Алексея Цыденова. Мы рассматривали возможность запуска туристического сезона и открытия гостиниц, гостевых домов на Байкале с 29 мая", — сказала министр журналистам в понедельник.

Санаторно-курортные учреждения, согласно поручению правительства России, будут закрыты до 1 июня. При этом гостиницы смогут принимать только индивидуальных гостей, которые собираются отдохнуть семьей и заранее забронировали места.

"В социальных сетях появилась масса объявлений об однодневных групповых выездах. Но, повторюсь еще раз, групповые туристические выезды у нас пока запрещены. Даже если группа едет без ночевки. Очень высока вероятность распространения коронавирусной инфекции, мы видим сегодня, как складывается ситуация, какой прирост ежедневно по вновь зарегистрированным случаям", — добавила министр.