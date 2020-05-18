Рекомендации по профилактике вируса на водном транспорте стали частью общего документа "Рекомендации по организации работы транспорта и транспортных предприятий в условиях распространения COVID-19", в котором ведомство перечисляет меры для воздушного, автомобильного и водного видов транспорта.

Для круизных судов Роспотребнадзор предлагает организацию круглосуточного вахтенного контроля доступа на судно и ограничение доступа на судно лиц, не связанных с его деятельностью. Также предлагается ввести обязательную бесконтактную температурометрию для всех входящих, включая экипаж, и не пускать на борт температурящих лиц, в том числе членов экипажа. Кроме того, ведомство рекомендует ввести обязательный масочный режим для всех посетителей.

Экипажам Роспотребнадзор рекомендует проводить качественную уборку несколько раз в день, максимально использовать средства защиты, пользоваться антисептиками и дезинфицирующими салфетками. Также ведомство предлагает ограничить контакты между отдельными рабочими группами, не связанными общими производственными процессами, по принципу "групповой ячейки".

Кроме того, для организации питания рекомендуется использовать одноразовую посуду с последующим обеззараживанием и уничтожением. А также каждый месяц проводить дезинфекцию системы вентиляции судна с применением антивирусных средств.