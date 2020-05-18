"Заполняемость отелей Екатеринбурга в апреле — порядка 4%. Для сравнения, по итогам 2019 года заполнение отелей в городе составило 64%", — сказал он.

По словам Мальцева, большая часть номерного городского фонда не работала, потому что содержание отелей было экономически невыгодно.

"Преимущественно работали те отели, где базируются или напротив которых базируются здания с офисными помещениями", — отметил он.

Глава Ассоциации отметил, что ситуация с отелями "ненамного краше", чем с турагентствами, "она сложная". По его данным, порядка 30% отелей Екатеринбурга заполняется благодаря взаимодействию с туристическими компаниями.