"Мы рассматриваем июль как возможность массовой отправки наших туристов, уральцев, в южные регионы. В части международного туризма старт в лучшем случае в августе, и то постепенно. В части межрегионального туризма с соседями (Челябинск, Тюмень — ИФ) рассматриваем ближайшие недели", — сказал он.

По его словам, одним из преимуществ развития сотрудничества в сфере туризма между соседними регионами является отсутствие "авиационной составляющей". "Нет авиабилетов, что делает (данные направления — ИФ) экономичными и позволяет развивать более массово этот вид туризма", — отметил Мальцев.

По его мнению, минусом является отсутствие в достаточной степени качественных экономичных средств размещения на территории Уральского федерального округа.