"Все будет зависеть не только от ситуации в нашей стране, а от ситуации в мире. Полноценно музеи начнут работать только на следующий год, потому что огромное количество людей, которые хотят пройти в музеи, смогут прийти сюда. Но определенные правила, о которых все знают, они будут введены и в нашем музее, как и в других музеях", — сказала Гагарина на пресс-конференции в понедельник.

При этом, по ее мнению, единых правил работы музеев быть не может, кроме тех, что все посетители должны быть в масках и перчатках. Кроме того, Музеи Кремля выступают против продажи билетов онлайн.

"Пока Минкультуры разрешает нам продажу только онлайн билетов, но нам кажется, что билеты в кассе покупать более безопасно, чем онлайн, потому что онлайн билеты все равно обмениваются в кассе, и мы с Минкультуры ведем разговоры на эту тему", — сказала она.

Говоря о новых правилах посещения музея, Гагарина отметила, что все посетители должны будут приходить в масках и перчатках. Посетителям будут выдавать аудиогиды, поскольку групповые экскурсии отменены.

Также Гагарина выразила убеждение, то музеи Кремля не смогут принимать то количество посетителей, которое принимали раньше, вначале будут приходить индивидуальные посетители.

"Мы уже разработали определённую схему по количеству людей, которые смогут приходить в каждый из соборов, это будет зависеть от площади соборов. Так, если раньше в Оружейной палате в течение одного сеанса могли находиться 400 человек, то сейчас мы сократим вдвое, это же и касается и соборов. Поэтому сколько у нас будет посетителей, сказать трудно, это будет зависеть от желающих. Но то, что в музеях будет спокойно и просторно, это будет очевидно", — добавила Гагарина.

При этом она отметила, что иностранных посетителей музеи ожидают только в следующем туристическом сезоне.

"Здесь есть такая иллюзия, что в Кремле в основном иностранцы, это не так, у нас примерно половина иностранные посетители, а половина — граждане нашей страны. Я думаю, что все, кто захочет и не боится, придут и придут с удовольствием.... Что касается иностранных посетителей, я думаю, что до следующего года с туризмом будут проблемы, потому мы планируем, что полноценно то количество посетителей, которое у нас было всегда, мы получим только в следующем туристическом сезоне", — подчеркнула Гагарина.

Она заверила, что цены на билеты поднимать не будут, несмотря на то, что музей понес серьезные финансовые потери.

"Музей находится в тяжелом финансовом положении, потому что львиную долю доходов мы получали от продажи билетов, но пока мы держимся, за помощью не обращались", — сказала она.