"Ситуация с распространением коронавирусной инфекции у нас в стране остается непростой, но все же можно констатировать, что рост заболеваемости удалось остановить", — сказал он на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом, который глава правительства проводил в режиме видеоконференции.

"По самым осторожным оценкам, динамика позитивная", — продолжил Мишустин.

Он пояснил, что "все больше людей выздоравливают и выписываются из больниц домой". "Мы видим в этом итог той планомерной работы, которая велась в России в течение последних двух месяцев", — отметил премьер.

По его словам, "свою роль в этом сыграл режим строгой самоизоляции, он позволил выиграть время и не допустить взрывного роста заболеваемости, как это было в ряде зарубежных стран".