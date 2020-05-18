Издания пишут, что вице-премьер Польши Ядвига Эмильевич во время телеэфира заявила, что из предварительных сообщений ряда европейских государств следует, что они хотят открыть свои границы 15 июня. Аналогичный план имеет и Польша.

"Мы также предполагаем, что если ситуация будет развиваться не более быстрыми темпами, чем сейчас, то после 15 июня можно будет открыть границы. Я говорю это с большим запасом", — сообщила Эмильевич.

Польша закрыла свои границы 13 марта. Это стало большой проблемой для многих жителей Калининградской области, которые были вынуждены возвращаться домой обходными путями.