"Из-за вынужденного простоя в течение трех месяцев, у туроператоров уже накоплено более 600 тысяч отложенных туров, а с учетом аннуляций туров, запланированных на июнь-июль, их количество превысит 800 тысяч. Количество туристов, которые могут лишиться отдыха и денежных средств из-за предложенных доработок законопроекта о туристических ваучерах оценивается в 1,7-2 млн человек", — сообщили в АТОР.

Госдума 12 мая приняла в первом чтении законопроект, который позволяет правительству РФ в случае ограничения въезда в какую-либо страну приостановить обязательство туроператоров по возврату туристам уплаченных ими средств за перенесенный тур при условии предоставления равнозначного тура в установленный срок, если турист дает на это согласие. В соответствии с законопроектом туроператоры могли бы оформлять перенесенные обязательства в виде ваучеров, подтверждающих право туриста на предоставление тура в более поздние сроки. 15 мая стало известно, что ко второму чтению, запланированному на 20 мая, в законопроект внесены поправки, которые позволяют воспользоваться отсрочкой обязательств только туроператорам по внутреннему и въездному туризму.

Как сообщили в ассоциации, АТОР в понедельник направила письмо главе Ростуризма Зарине Догузовой с просьбой защитить первоначальный вариант законопроекта, так как предлагаемые поправки могут привести к краху отрасли. В письме подчеркивается, что принятый в первом чтении законопроект является сегодня главной мерой поддержки всей российской туриндустрии и важным шагом в сохранении средств российских граждан, которые приобрели туристские услуги и не смогли ими воспользоваться из-за распространения пандемии COVID-19.

"Невозможность применить гарантийные обязательства для туроператоров, осуществляющих деятельность на зарубежных направлениях, приведет к вынужденным остановкам и закрытиям туроператорских компаний. Туристы вместо отложенного полноценного отдыха получат не более 5% от стоимости несостоявшегося отдыха", — говорится в письме.

Как напоминают в АТОР, основные туроператоры, дающие наибольшие объемы в сфере внутреннего туризма также осуществляют деятельность и в выездном туризме – поэтому запрет на использование гарантийных обязательств для туроператоров по выезду неизбежно приведет к невозможности исполнения обязательств и в сфере внутреннего туризма.

Ранее Российский союз туриндустрии (РСТ), а также профильные комитеты РСПП и ТПП обратились к Владимиру Путину с открытым письмом, где просят не допустить принятия документа в измененном виде, так как это приведет к краху туротрасли. По состоянию на 12:00 обращение подписали почти 10 тыс. представителей туротрасли.