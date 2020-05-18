"Минздрав Турции сообщил, что страна с 20 мая начнет принимать медицинских туристов из 31 страны в рамках смягчения карантинных мер и восстановления экономики. У всех иностранцев должна быть при себе справка с отрицательным результатом теста на коронавирус", — пишет издание.

В число стран входят Россия, Ирак, Ливия, Азербайджан, Грузия, Туркменистан, Узбекистан, Казахстан, Греция, Украина, Джибути, Алжир, Косово, Македония, Албания, Босния и Герцеговина, Румыния, Сербия, Болгария, Молдова, Сомали, Кувейт, Катар, Бахрейн, Оман, Германия, Великобритания, Нидерланды, Пакистан, Кыргызстан и Турецкая Республика Северного Кипра.

Как отмечает газета, иностранцы могут получить лечение в клиниках Турции только при соблюдении ряда условий. Медицинские туристы будут допущены в страну максимум с двумя сопровождающими. Все они обязаны сдать тесты на коронавирус: это можно сделать в своей стране в течение 48 часов до поездки или по прилету в аэропортах Турции платно. Необходимо при себе иметь справку с отрицательным результатом теста на COVID-19.

"Медицинские туристы и их сопровождающие будут доставлены в больницу, которую они не имеют права покидать. Один этаж в больницах будет отведен только для пациентов, приезжающих из-за границы", — пишет Daily Sabah.

Как сообщает издание, в Турцию смогут приехать пациенты ортопедии и травматологии, общей хирургии, детской хирургии, урологии, заболеваний глаз, кардиологии, сердечно-сосудистой хирургии, хирургической онкологии, гинекологической онкологии, медицинской онкологии, лучевой онкологии, хирургии головного мозга и нервов, гематологии, интенсивной терапии, вспомогательной репродукции.

В последние годы Турция стала одним из востребованных направлений медицинского туризма, в 2018 году с этими целями страну посетил почти миллион иностранцев. Оздоровительный туризм включает широкий спектр лечебных процедур, от хирургии до реабилитации и отдыха на термальных курортах. Медицинские туристы в Турции чаще всего обращаются к онкологам, ортопедам и пластическим хирургам.

Между тем, МИД Турции начал переговоры по возобновлению туризма с 70 странами. Министерство проводит телефонные консультации с основными въездными рынками страны, среди них – Россия, Германия, Великобритания, Нидерланды, Бельгия, Япония и Чехия.

По словам министра культуры и туризма Турции Мехмета Эрсоя, странам направили письма о том, какие меры принимаются для предотвращения распространения коронавируса, о ситуации в сфере здравоохранения в стране во время пандемии.

В апреле Минтуризма Турции запустило проект "Сертификация здорового туризма", чтобы обеспечить соблюдение высоких стандартов здоровья и гигиены в авиакомпаниях, аэропортах и других транспортных средствах, отелях, кафе и ресторанах. Сертификация объектов по стране должна завершиться к концу мая.

По данным Роспотребнадзора на 18 мая, в Турции зарегистрировано 149,4 тыс. случаев заражения коронавирусом, 4,1 тыс. человек скончались.