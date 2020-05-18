"Подготовка пляжей в этом году осложнена теми условиями, в которых мы все находимся. Но, в соответствии с планом, все территории закреплены за арендаторами, конкурсные процедуры проведены", — сказала Батяйкина.

По ее словам, на пляжах устанавливаются тревожные кнопки, сигнализация и системы видеонаблюдения.

"В этом году с учетом новой коронавирусной инфекции, конечно, особое внимание будет уделяться обеспечению санитарной безопасности: соблюдению мер и норм социального дистанцирования на пляжных территориях, а также информированию, что эти меры необходимо очень четко соблюдать", — подчеркнула глава департамента.

Она сообщила, что в летний период при благоприятных условиях по COVID-19 и снятии режима карантина в Сочи будут функционировать 190 пляжных территорий, 82 из которых — муниципальные и 108 — санаторно-курортных организаций.

"При подготовке к летнему сезону серьезное внимание уделяется экологическим нормам и качеству морской воды", — отметила Батяйкина.