"Неудивительно, что на обширной территории России множество недооцененных регионов и городов. Многие туристы знакомы с Москвой и Санкт-Петербургом, но огромные земли на севере, востоке и юге часто упускаются из виду при планировании поездки", — пишет издание.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Так, среди самых недооцененных городов – Екатеринбург. "Этот город называют "третьей столицей" России и "окном в Азию". Екатеринбург – крупный культурный центр. Среди его самых значимых достопримечательностей – Храм-на-Крови, он возник на месте, где большевики расстреляли последнего российского императора Николая II и его семью. В Екатеринбурге также находятся одни из самых высоких небоскребов в России", — отмечает Forbes.

Мурманск – город, где туристы могут увидеть северное сияние и полуночное солнце. "Основанный в 1915 году, Мурманск со временем превратился в крупнейший город за Северным полярным кругом. В отличие от других российских городов на севере, туда легко добраться поездом или автомобилем. Поблизости находятся Финляндия и Норвегия", — пишет журнал.

Среди недооцененных Forbes назвал весь российский Кавказ и близлежащие районы. "Например, столица Калмыкии, город Элиста — единственный в Европе с преобладающим буддийским большинством. Он изобилует богато украшенными буддийскими храмами, там также находится Город Шахмат", — пишет издание.

Фото: Pixabay.com

Не все иностранные туристы знают про Псков – один из самых древних городов России. "Первое упоминание о Пскове относится к 903 году. В Средние Века поселение выросло в Псковскую республику, которую в XVI веке захватило Великое княжество Московское. Сегодня в Пскове можно найти множество церквей и крепостные стены, возраст которых исчисляется веками", — отмечает журнал.

На Дальнем Востоке, почти на границе с Китаем, находится Хабаровск. "Близость с Восточной Азией способствовала появлению в городе особой кулинарной культуры: среди столовых с русской кухней выросло множество китайских, корейских и японских ресторанов. Летом Хабаровск становится очень живописным — можно спуститься к реке Амур и сфотографироваться на фоне заката", — пишет Forbes.