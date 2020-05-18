"Окончание строительства запланировано на конец 2021 года, мы надеемся, что наши строители успеют завершить строительство, потому что они прерывались на некоторое время. Но кроме того, что оно открылось, надо туда ещё переехать, а это займет время... Я надеюсь, за год мы успеем, поэтому конец 2023 — начало 2024 года, надеюсь, мы успеем", — сказала Гагарина на пресс-конференции с понедельник.

Она отметила, в новое здание будет перемещена практически вся коллекция музея. В старом здании музея в Кремле останутся экспонаты и коллекции, связанные с коронацией, с историей орденов и наград. В Патриаршем подворье будет представлена коллекция об истории патриаршества.

В новом здании будут представлены коллекции, которые были ранее недоступны для зрителей. Для посетителей будут открыты залы с коллекциями икон, представлена византийская коллекция. Отдельный зал будет посвящен Фаберже. Отдельный зал посвятят русскому фарфору, а также откроется зал об истории русской придворной культуры.

В хранилищах музеев останутся те экспонаты, которые, по мнению музея, не будут представлять интерес для посетителей, а также экспонаты, нуждающиеся в реставрации.

Кроме того, Гагарина сообщила, что работы по реставрации Успенского собора Кремля временно приостановлены.

"Что касается реставрационных работ, на части объектов они ведутся, на части в том числе Успенском соборе, они остановлены. Но это связано не с пандемией коронавируса, а с получением разрешительной документации, которую сейчас сложно получить", — сообщила она.

Гендиректор также отметила, что приостановка работ по реставрации также связана с тем, что часть специалистов находится в режиме самоизоляции.

"Что касается других объектов, то работы ведутся, к концу года, я думаю, что мы выполним все обязательства и выполним те сроки, которые мы запланировали", — добавила Гагарина.