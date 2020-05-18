Рейсы будут выполняться по понедельникам и пятницам. В столицу Дагестана самолет отправляется в 12:55, в Санкт-Петербург — в 17:10. Рейс выполнит Boeing 737-500 на 126 пассажиров.

"Из-за вспышки коронавируса количество выполняемых полетов было временно сокращено. Полное восстановление маршрутной сети будет зависеть от активности пассажиров. Если спрос будет высокий, то мы реализуем запланированную летнюю программу", — цитирует пресс-служба президента "Utair — Пассажирские авиалинии" Павла Пермякова.

В сообщении отмечается, что авиакомпания тщательно следит за безопасностью пассажиров и членов экипажа на борту, поэтому на всех рейсах Utair есть защитные медицинские маски и антибактериальные салфетки, а самолеты ежедневно моют дезинфицирующими средствами.