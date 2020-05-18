Афинский Акрополь открыла президент Греции Катерина Сакелларопулу.

По данным министерства, археологические объекты будут работать с 8:00 до 20:00 по местному времени (совпадает с московским) при соблюдении определенных мер безопасности в соответствии с рекомендациями греческой Национальной организации общественного здравоохранения.

Согласно рекомендациям, нужно соблюдать дистанцию в 1,5 метра, обеспечивая максимальное количество посетителей на археологическом объекте. Кроме того, будут введены специальные правила посещения санузлов. Кроме того, рекомендуется носить маски и использовать дезинфицирующие средства для рук.

Как сообщила министр культуры Греции Лина Мендони, с 1 июня возобновят работу кинотеатры, а с 15 июня — музеи. Отмечается, что художественные мероприятия начнут проводиться с 15 июля.

По данным "Катимерини", накануне по всей Греции открылись церкви. Однако в них действуют ограничения на количество прихожан, а также введены меры социального дистанцирования — на воскресной мессе прихожане сидели друг от друга на расстоянии трех стульев. Кроме того, при входе в храм посетителям раздавали дезинфицирующее средство.

Многим прихожанам пришлось остаться снаружи. Некоторые церкви использовали громкоговорители для трансляции служб, а также проводили их по два или три раза.

Греция является одной из наименее затронутых коронавирусом стран в Европе.

По состоянию на 18 мая, в Греции диагностировали 2 тыс. 834 случая заражения COVID-19, 163 человека скончались.