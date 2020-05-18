"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 8 926 в 81 регионе, в том числе выявлено активно 3 577 (40,1%) без клинических проявлений", — сообщает штаб в понедельник.

Суточный темп прироста при этом стал минимальным за все время обострения ситуации с коронавирусом в стране, опустившись до +3,17%.

11 мая в России было зафиксировано 11,6 тыс. новых случаев в сутки — абсолютный максимум в стране. После этого пика 12-14 мая показатель опустился до 9,9 тыс., затем после небольшого подъема снизился до 9,2 тыс. — минимума со 2 мая. Накануне наблюдался отскок вверх до 9,7 тыс., но в понедельник последовало очередное снижение.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 290 678 случаев (+3,2%) коронавирусной инфекции, уточняют в штабе. Страна закрепилась на втором месте в мире по этому показателю (по данным Университета Джонса Хопкинса): впереди безусловный лидер антирейтинга — США (1,48 млн случаев, ежедневный прирост 18,9 тыс.), а замыкает топ-3 Великобритания (244,2 тыс. случаев, прирост 3,5 тыс.). Однако к Соединенному Королевству быстрыми темпами приближается Бразилия, где уже 241 тыс. зарегистрированных диагнозов (7,5 тыс. в сутки).

В Москве 3238 новых случаев COVID-19 за сутки, таким образом, общее число диагнозов в столице выросло до 146 тыс. 062.

Ежедневные данные о летальных исходах, ассоциированных с новой коронавирусной инфекцией, вторые сутки не превышают отметки "100": в понедельник зарегистрирована 91 смерть (из них 77 в Москве), накануне было 94. Между тем, 16 мая отмечался всплеск до рекордных 119 летальных случаев. Всего в России за все время отмечены 2 722 смерти.

Выписаны по выздоровлению за сутки 2 836 пациентов, из них 1423 в Москве. За все время выздоровели 70 209 человек.