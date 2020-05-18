"Оформление и выдача разрешений на посещение территории Прибайкальского национального парка с целью туризма и отдыха начнется 18 мая и будет осуществляться в участковых лесничествах, также документ можно оформить дистанционно, по электронной почте", — говорится в сообщении.

Для профилактики распространения коронавируса туристы на маршрутах нацпарка должны будут соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра, при необходимости установки палатки в ней может находиться только один человек (вне зависимости от ее характеристик).

Перед выходом на маршрут у туристов будут проверять наличие средств индивидуальной защиты, измерять температуру тела.

Ранее сообщалось, что выдача разрешений на посещение Прибайкальского нацпарка была приостановлена из-за эпидемической ситуации с 30 марта.

Иркутская область с 14 мая начала первый из трех этапов выхода из режима повышенной готовности, который действует в регионе с 18 марта для борьбы с распространением коронавируса и включает меры по самоизоляции населения. На этом этапе с соблюдением мер безопасности разрешили работу части предприятий в сфере обслуживания населения, занятия спортом и прогулки на свежем воздухе не более двух человек вместе.