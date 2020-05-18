По его словам, туристическое потребление принесло в бюджет города в 2019 году почти 150 млрд рублей доходов.

Он также сообщил, что в связи с ограничительными мерами торговля через интернет выросла почти на 40%.

"Помимо пострадавших есть выигравшие сферы: локальная е-commerce, особенно доставка продуктов питания и готовой пищи, онлайн-развлечения, производство и продажа медицинских препаратов и товаров. Только за март 2020 г. товарооборот предприятий онлайн-торговли Москвы вырос на 38,2% до 16 млрд руб. Это 42% оборота онлайн-торговли Москвы за первый квартал. Тогда как за год — с апреля 2019 года по март 2020 года — объемы столичной онлайн-торговли выросли всего на 6,8%", — сказал он Ефимов.

При этом, по его словам, за прошедшие полтора месяца закрылось чуть больше 3 тыс. ИП.

"Всего в Москве 370 000 ИП. Они и в прошлом году закрывались, только открывалось больше. Сейчас закрывается в три раза больше, чем раньше. А регистрируется, наоборот, в три раза меньше. Но регистрации продолжаются. Подводить итоги можно будет, когда мы постепенно начнем открывать сферу услуг. Думаю, большая часть предприятий, которые работали в сфере услуг, так или иначе восстановят свою деятельность, хотя изменения в этой сфере, конечно, будут", — рассказал вице-мэр.