До пандемии авиакомпании "Аэрофлот", "Уральские авиалинии" и "Сибирь" выполняли ежедневные полеты из Барнаула в Москву. На данный момент все они скорректировали свои планы до конца мая.

Так, "Аэрофлот" в период по 22 мая (на более отдаленный срок на сайте аэропорта данных нет — ИФ) выполнит только два рейса, "Уральские авиалинии" по 29 мая готовы выполнить 4 рейса, "Сибирь" не планирует полеты по 20 мая.

"Ситуация меняется чуть ли не каждый день, поэтому невозможно предсказать летную программу даже на ближайшую неделю. Авиакомпании корректируют ее в ручном режиме", — сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта.

При этом "Сибирь" по-прежнему не отменяет рейсы из Барнаула в Новосибирск. Они, как и ранее, выполняются 5 раз в неделю.

Авиакомпании "СиЛА" и "КрасАвиа" закрывают сообщение Барнаул — Томск и Барнаул — Красноярск соответственно до конца мая. Ранее они летали по маршрутам 3 раза и 2 раза в неделю соответственно.

Как сообщалось, в конце марта после ввода ограничительных мер из-за коронавируса пассажиропоток аэропорта Барнаула резко снизился. Представитель аэропорта говорил "Интерфаксу", что на 31 марта поток пассажиров сократился в 2 раза. Авиакомпании после этого отменили до середины апреля часть рейсов из Барнаула, а затем продлили отмену до конца апреля.

По данным на утро 18 мая, в Алтайском крае подтверждено 970 случаев COVID-19.