"Мы сколько раз уже говорили в отношении социального дистанцирования как минимум на воздушном транспорте. Если рассадить с таким уровнем социального дистанцирования людей в самолете, то билет будет стоить где-то к 70 тыс. рублей, даже самый минимальный. То есть постоянные затраты на обслуживание рейса, самолета, топливо, экипаж, наземное обслуживание — они на самом деле на сегодняшний момент просто колоссальны. Авиаторы нам рассказывают, что 72-75%-ная загрузка воздушного судна есть необходимый уровень рентабельности, и там социальную дистанцию никак (не ввести)", — сказал министр в ходе выездной проверки работы столичных железнодорожных вокзалов, аэропортов и автовокзалов в субботу.

По его словам, зарубежный опыт показывает, что большинство авиакомпаний, которые начали применять режим социального дистанцирования в условиях пандемии COVID-19, уже стали отказываться от него. В частности, от этой практики ушли казахстанские перевозчики.

Большинство авиакомпаний, сказал Дитрих, сейчас используют режим социального дистанцирования "по возможности, если загрузка не очень велика".

"Это определенного рода баланс. Можно каждого одеть в костюм химзащиты, противогаз, и это точно будет безопасно. Только в таком виде никто никуда не поедет. Везде существует баланс между необходимым уровнем защиты пассажира и тем, насколько ему экономически выгодна перевозка", — сказал Дитрих.

"Самое, пожалуй, важное в этом во всем — не то, что транспорту это удобно, транспорт комфортно работает. Самое важное, что и наш пассажир тоже в этом смысле приобретает необходимые элементы безопасности. Мы разговаривали с коллегами из Роспотребнадзора, и их мнение предварительное состоит в том, что если все без исключения будут использовать маски на транспорте, риск того, то вирус будет распространяться, ничтожно мал. Перчатки, которые позволяют людям не трогать глаза, лицо — в перчатках это просто неприятно делать — они тоже в этом смысле защищают. Это минимально необходимый уровень защиты, который даст безопасность", — добавил Дитрих.

"С этой точки зрения очень важны и мероприятия по дезинфекции транспортных средств. Очень важны мероприятия по своевременной оперативной замене фильтров, которые обеспечивают циркуляцию воздуха. Когда летит самолет, фильтры обеспечивают чистоту воздуха практически как в медицинских операционных. С этой точки зрения, конечно, потенциальная возможность для распространения вируса в этих условиях минимальна", — заключил он.