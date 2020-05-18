"Важно, чтобы мы могли принять скоординированное решение на европейском уровне, особенно по внутренним шенгенским границам. Но сегодня это происходит не так", — заявил глава французского МВД.

Так Кастанер отреагировал на объявление Италией в субботу об открытии с 3 июня границ для туристов из ЕС и об отмене обязательного карантина по коронавирусу для приезжающих из-за границы.

"Односторонние решения Испании на этой неделе, Италии — сегодня утром не способствуют тому, что мы должны делать вместе, чтобы работать солидарно", — сказал министр.

Он имел в виду недавнее решение Мадрида о введении четырнадцатидневного карантина для всех лиц, приезжающих из-за рубежа, которое не понравилось Парижу, отмечает в субботу Le Figaro.

Газета напоминает, что Европейская комиссия в минувшую среду также высказалась за "согласованное и недискриминационное" открытие внутренних границ в ЕС по мере улучшения эпидемиологической обстановки.