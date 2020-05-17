"Власти Италии приняли решение о снятии всех ограничений на перемещение по стране, а также на въезд и выезд. Поездки внутри региона станут возможны с 18 мая, межрегиональные – с 3 июня. При благоприятной эпидемиологической обстановке также с 3 июня станут возможны поездки внутри стран ЕС и Шенгенского соглашения. Двухнедельный карантин для прибывающих будет отменен", — пишет издание.

Как отмечает издание, с 18 мая возобновят работу магазины, парикмахерские и салоны красоты, кафе, бары, пиццерии и рестораны, открываются пляжи, с 25 мая – спортзалы и бассейны. С 15 июня власти планируют открыть театры и кинотеатры. При этом запрет на массовые мероприятия в стране по-прежнему сохранится, но гражданам уже разрешили посещать церковные службы. По словам премьер-министра страны Джузеппе Конте, если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться, то ограничения снова начнут действовать как для отдельных регионов, так и по всей Италии.

"В результате длительных переговоров между губернаторами регионов был разработан строгий протокол, которому должны следовать все заведения и общественные места, которые откроются в ближайшее время. Так, на пляжах должно соблюдаться правило социального дистанцирования, расстояние между посетителями баров и ресторанов должно быть не менее 1 метра. Несоблюдение требований приведет к приостановке деятельности. Все правила действуют, как минимум, до 31 июля", — пишет Il Sole 24 Ore.

Италия стала первой европейской страной, опередившей Китай по числу зараженных и умерших от коронавируса. 9 марта премьер-министр Джузеппе Конте объявил о чрезвычайных мерах в связи с распространением в стране коронавируса, запретив все массовые мероприятия. С середины апреля число заболевших стало снижаться.

По данным Роспотребнадзора на 17 мая, в Италии зарегистрировано 224,7 тыс. зараженных коронавирусом, 31,7 тыс. скончались.