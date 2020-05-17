"Власти Черногории объявили, что пандемия коронавируса в стране находится под полным контролем, поэтому с 18 мая будут открыты торговые центры, пляжи, рестораны и кафе. В это же время начнут открываться отели. В правительстве надеются, что туризм можно будет полностью запустить уже в августе-сентябре", — пишет газета.

Как отмечает издание, туризм составляет 25% ВВП страны, при этом 95% туристов приезжают из-за рубежа. Предполагается, что открытие границ Черногории с соседними странами возможно 1-10 июня, и только потом власти будут обсуждать возобновление международного авиасообщения. Сейчас в правительстве разрабатывают требования санитарной безопасности, которые будут введены перед снятием всех ограничений.

Так, на пляжах должно соблюдаться социальное дистанцирование, а количество шезлонгов будет снижено вдвое. Для поддержки отрасли предлагается субсидирование внутреннего туризма, предоставление путевок для граждан страны. В аэропортах страны пассажиры после посадки должны будут проходить тесты на коронавирус, однако пока не понятно, за чей счет будет проводиться эта процедура. Турбизнес Черногории предлагает сделать ее бесплатной для туристов, поскольку цены на экспресс-тесты варьируются от 25 до 100 евро за анализ. По мнению представителей отрасли, это может быть накладно для путешественников и будет отталкивать их от посещения страны.

По данным Роспотребнадзора на 17 мая, в Черногории зарегистрировано 324 случая заражения коронавирусом, 9 человек скончались.