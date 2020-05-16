"Изменён маршрут вывозного рейса AFL2607 из Малаги, запланированного на 19 мая. Согласно информации Минкомсвязи рейс авиакомпании "Аэрофлот" пройдёт по маршруту Малага – Лиссабон – Москва. Зарегистрироваться на рейс необходимо по ссылке https://www.gosuslugi.ru/395443/1", — говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

Вылет из Малаги запланирован в 9:35 утра, из Лиссабона – в 11:00. Прилет в аэропорт "Шереметьево" в 18:50.

Как отметили в посольстве, по информации от Минкомсвязи на борт смогут попасть все жители России, включённые в финальный список вывоза.