"Сегодня мы приняли чрезвычайно трудное решение значительно сократить нашу деятельность, чтобы привести ее в соответствие с прогнозами, что, к сожалению, означает сокращение нашей рабочей силы на 50%-60%", — говорится в сообщении авиакомпании, разосланном заинтересованным лицам по электронной почте.

"По нашим оценкам, пострадает около 20 000 человек", — добавила авиакомпания.

Решение было принято в связи с резким уменьшением числа полетов, вызванного пандемией COVID-19. Оно вступает в силу 7 июня. Сокращение коснется как минимум 19 тыс. сотрудников, но это число может достичь 22,8 тыс. из 38ттыс. рабочих и служащих Air Canada, сообщают канадские СМИ.

Air Canada столкнулась с тем, что спрос на авиаперелеты почти исчез на фоне продолжающихся закрытий границ и ограничительных мер, что побудило Air Canada отказаться от использования 225 самолетов и на 95% сократить рейсы.

Канадский Союз государственных служащих (CUPE) заявил, что он находится в заключительной стадии переговоров с Air Canada по смягчению последствий и другим вопросам.

Профсоюз, представляющий интересы бортпроводников авиакомпании, заявил, что она намерена попросить сотрудников сократить свой рабочий день, уйти в отпуск на срок до двух лет или уволиться с предоставлением привилегий на перелеты, сообщили канадские СМИ.

Кризис здравоохранения привел к фактической остановке авиаперевозок, что привело к беспрецедентному количеству отмен рейсов по всему миру и вынудило авиакомпании принимать меры, чтобы по возможности компенсировать огромные убытки.