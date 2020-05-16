"Мы и в процессе подготовки к совещанию, которое проводил президент 7 мая, обсуждали специальные меры поддержки по "Аэроэкспрессу". Я очень надеюсь, что мы все это упакуем, доделаем и сможем помочь", — сказал министр генеральному директору "Аэроэкспресса" Алине Бисембаевой в ходе поездки.

"Сегодня в такой ситуации оказавшись, по авиакомпаниям мы меры поддержки анонсировали, сейчас активно внедряем, продолжаем разработку, приступили к анализу заявок авиакомпаний по выдаче денег. Вам нужно, конечно, сейчас на этот период и по заработной плате сотрудникам, и по льготному кредитованию на оборотные средства все эти меры тоже активно получить", — добавил Дитрих.

Аэроэкспресс" занимается доставкой пассажиров по железной дороге в аэропорты Москвы ("Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково"). Компания эксплуатирует 11 двухэтажных поездов производства швейцарской Stadler и 7 одноэтажных электричек, имеет собственный терминал в "Шереметьево". Владельцами компании являются бизнесмены Искандар Махмудов и Андрей Бокарев и структуры "Трансгрупп". Еще 25% — у "Российских железных дорог".