Компания обсуждает получение финансирования с группой из около 12 финансовых организаций, главным образом, частных инвестиционных компаний, переговоры проходят на этой неделе и продолжатся на следующей.

Компания хочет получить примерно 750 млн фунтов, однако этот показатель может включать в себя кредиты, предлагаемые британским правительством, сообщили источники. Virgin Atlantic обсуждает с британскими властями получение финансовой помощи.

Virgin Group, являющаяся владельцем мажоритарной доли Virgin Atlantic, сообщила на этой неделе о планах продать до 12% Virgin Galactic Holdings Inc., специализирующейся на организации космического туризма, чтобы улучшить финансовое положение других своих бизнесов.

Австралийская авиакомпания Virgin Australia, частично принадлежащая Virgin, в прошлом месяце подала заявление для защиты от банкротства, не сумев заручиться финансовой помощью от властей.