"Международный аэропорт Воронеж имени Петра I постепенно возвращается к работе в обычном режиме. В расписании уже возобновились некоторые рейсы в Москву. В ближайшее время в сетку вернутся маршруты в Сочи, Казань и Санкт-Петербург, откроются новые рейсы в Тюмень", — сообщается на странице аэропорта в "ВКонтакте".

Согласно сезонному расписанию, опубликованному на сайте аэропорта, с 14 и 15 мая стартовали перелеты из Воронежа в Москву самолетами авиакомпаний "Аэрофлот" (Шереметьево) и S7 (Домодедово). С 20 мая заявлено начало полетов авиакомпании "Руслайн" в Екатеринбург и Казань. Полеты в Сочи из Воронежа запланированы с 1 июня авиакомпанией NordStar.