"Мы открыли онлайн-продажи, чтобы предоставить нашим клиентам возможность бронировать туры в сегодняшней непростой ситуации. Все остальные услуги будут оказываться в прежнем порядке", — рассказала порталу "Интерфакс-Туризм" руководитель отдела по связям с общественностью туроператора Марина Макаркова.

По ее словам, основным каналом продаж для туроператора останутся турагентства, при этом прямые продажи на сайте дают больше вариантов клиентам.

"Установив мобильное приложение, турист может отслеживать в нем весь процесс оформления тура, возможные изменения авиакомпании или статуса рейса. Также в приложении можно найти статус визы, информацию по трансферу в стране пребывания, доступные экскурсии. При этом у туриста не будет возможности через приложение проводить какие-либо операции с заявкой, изменить или аннулировать ее", — добавила Макаркова.

По словам генерального директора сети турагентств "Розовый Слон" Алексана Мкртчяна, возможность для туриста самостоятельно забронировать тур на сайте компании никак не отразится на работе турагентств. "Ничего страшного я в этом не вижу, продажи на сайте запускают многие известные туроператоры. Но, как показала практика, процент таких продаж не превышает 5%, а в среднем колеблется от 3 до 3,5%", — сказал он.

Мкртчян пояснил, что приобретение тура на сайте туроператора удобно, однако имеет ряд недостатков. Так, могут возникнуть проблемы с онлайн-платежами, в частности по возврату денежных средств. "Турагент находится рядом с туристом в его населенном пункте. Туроператор базируется в столице или в крупном городе страны, соответственно, задержки по возвратам будут обычным делом. Плюс турагент всегда может проконсультировать, сравнивая предложения разных компаний в различных ценовых категориях", — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что к покупке туров на сайтах туроператоров готовы в основном очень опытные клиенты.

Между тем, в пресс-службе туроператора сообщили, что созданное мобильное приложение как раз поможет туристам не запутаться в обилии информации, всегда быть в курсе обновлений и иметь при себе все необходимые документы.

Приложение можно скачать на смартфон в App Store или Google Play.