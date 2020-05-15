Согласно стратегическому курсу, планы будущей деятельности авиакомпании будут определяться рядом целевых ориентиров развития. Так, это подбор оптимальной модели утилизации воздушных судов, сокращение времени техобслуживании самолетов, обновление воздушного парка, эффективное управление расходами на поддержание летной годности, повышение топливной эффективности, внедрение эффективных инструментов планирования и мотивации летного состава.

Для повышения конкурентоспособности планируется развитие хаба во Внуково за счет наращивания собственной и партнерской сети полетов, точечное развитие хабового потенциала других городов и обеспечение удобных стыковок в региональных узлах, минуя Москву, развитие сервисов в аэропорту и на борту, развитие программы лояльности часто летающих пассажиров, перекомпоновка и обновление самолетов.

В настоящее же время, согласно отчету, Utair "предпринимает меры для сохранения операционной деятельности и платежеспособности". В частности, прорабатываются решения по оптимизации маршрутной сети, парка воздушных судов, затрат на техобслуживание и ремонт, проводятся мероприятия по администрированию экипажа (отпуска, перевод в простой) пропорционально производственной программе, по сокращению общекорпоративных расходов, ведется работа с поставщиками услуг.

Ранее гендиректор Utair Андрей Мартиросов заявлял, что авиакомпания из-за падения объема пассажирских перевозок вывела из оборота около 50% своих самолетов.