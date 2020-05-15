"Для возобновления полетов в Российскую Федерацию необходимы разрешения российских регулирующих органов. Поэтому рейсы, внесенные в текущее расписание, будут выполняться только при наличии соответствующих разрешений", — сказал собеседник.

Накануне SWISS объявила, что с 1 июня планирует возобновить рейсы из своего базового аэропорта в Цюрихе в Москву ("Домодедово") и Санкт-Петербург ("Пулково".) Согласно сообщению компании, с 1 по 14 июня рейсы по каждому из направлений будут выполняться дважды в неделю.

"Представленное нами расписание действует до 14 июня. Во второй половине июня оно будет изменено и в него будут включены дополнительные рейсы. Мы сообщим об этом через две недели", — уточнил в пятницу представитель SWISS.

В то же время он отметил, что опубликованное расписание на июнь "составлено на основе различных сценариев — с учетом экономических соображений и требований к въезду, которые могут быть введены в будущем".

РФ из-за пандемии коронавируса в конце марта полностью остановила международные авиаперевозки, разрешив только чартеры для возвращения российских граждан. До запрета рейсы между Цюрихом и Москвой, помимо SWISS, выполнял "Аэрофлот".