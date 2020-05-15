Авиакомпания начала выполнять рейсы по маршруту Петербург — Ухта — Петербург, Череповец — Мурманск — Череповец, Мурманск — Архангельск — Мурманск, Череповец — Калининград — Череповец, Петербург — Череповец — Петербург.

В настоящий момент расписание есть только до конца мая.

Как следует из информации на сайте авиакомпании, регулярное авиасообщении "Северсталь" приостановила с 5 апреля.

Авиакомпания "Северсталь" базируется в аэропорту Череповца. Выполняет регулярные и чартерные рейсы по России, странам СНГ и Европы.