"Государства Евросоюза не должны заключать между собой туристические договоры во время кризиса из-за коронавируса. Мы не примем двусторонние соглашения, которые могут создать привилегированные туристические каналы", — заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте, которого цитирует журнал. Он подчеркнул, что подобные соглашения означают "разрушение единого туристического рынка в ЕС".

Конте также анонсировал ряд мер поддержки для терпящего бедствие туристического сектора страны. Так, семьи с доходом менее 40 тыс. евро в год получат бонус на путешествие в размере 500 евро. Будет выделено 20 млн евро на развитие туризма в Италии, а также создан туристический фонд в размере 150 млн евро.

"Мы разрабатываем план на лето, который поможет нашим жителям провести каникулы безопасно, а также позволит посетить Италию гражданам других стран Евросоюза. Это могло бы вдохнуть кислород в нашу экономику", — сказал Конте.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза разрабатывают "туристические коридоры", которые связывали бы европейские курорты, наименее пострадавшие от пандемии коронавируса. Это могло бы позволить туристам путешествовать летом, соблюдая меры безопасности, и способствовало бы поэтапному восстановлению туризма в Европе.