При открытии заведения должны соблюдать ряд мер, в том числе соблюдение социальной дистанции. Обслуживающий персонал обязали носить маски, от клиентов этого не требуют.

Кроме того, сотрудников ресторана рекомендовали запрашивать контактные данные у всех посетителей и хранить их в течение четырех недель на случай, если будет выявлен случай распространения инфекции.

С пятницы рестораны заработали не только в германской столице, но и на территории земель Бранденбург, Гессен, Саксония и Тюрингия.

Ранее в мае канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министры федеральных земель ФРГ приняли решение открыть все магазины при соблюдении необходимых мер гигиены, а также на поэтапное открытие спортивных учреждений и гастрономических точек.

Крупные мероприятия, уличные фестивали и гуляния останутся под запретом минимум до 31 августа. Меры по ограничению общественной жизни были приняты для подавления пандемии коронавируса.