"Договорными отношениями между авиакомпаниями и ВВСС предусмотрено право оператора аэропорта обратиться в суд в связи с задолженностью перевозчиков. Ранее ВВСС в письменной форме проинформировали авиакомпанию "Победа" о необходимости погашения долга", — сказал собеседник агентства. Речь идет о долгах за аэропортовые услуги и наземное обслуживание, уточнил собеседник.

Иск ВВСС поступил в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 14 мая. Материалы, разъясняющие суть претензий, в судебной картотеке пока не опубликованы. "Интерфакс" направил запрос в "Победу".

Весной прошлого года "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") прекратила выполнять из "Пулково" международные рейсы, сохранив только внутрироссийские. Отмена полетов, объясняли в авиакомпании, связана "с систематическими задержками рейсов в Пулково службами аэропорта". В ВВСС с этими претензиями не соглашались.

В настоящее время "Победа" не выполняет рейсы: из-за ситуации с COVID-19 компания приостановила операционную деятельность с апреля по июнь.

По данным судебной картотеки, с конца апреля сама "Победа" подала ряд исков к разным российским аэропортам, в том числе Екатеринбурга, Томска, Махачкалы, Калининграда, Сочи, Краснодара, Анапы. Пулково среди них нет.