"Заложены большие социально-экономические риски, если у нас сезон не состоится", — сказал Зелинский "Интерфаксу".

Он подчеркнул, что никакие разовые выплаты в случае отмены сезона в Крыму не спасут туротрасль региона. "Нашим (крымским — ИФ) властям нужно понимать, что сезон кормит крымчан целый год, если он сорвется, пусть они зададут вопрос, как они будут людей без достатка содержать до следующего сезона", — сказал эксперт.

Зелинский назвал преждевременным прозвучавший недавно комментарий главы Крыма Сергея Аксенова, который поставил под сомнение турсезон-2020 на полуострове из-за пандемии нового типа коронавируса.

"Это было предположение, и оно очень диссонансно прозвучало: наши (крымские — ИФ) власти вперед забежали, они сказали "А", после этого президент сказал, что нужно возвращаться к нормальной жизни, а соседний Краснодарский край — конкурент Крыма — сказал, что с 1 июня открывает санатории (у которых есть медицинская лицензия — ИФ)", — отметил глава регионального отделения РСТ в Крыму.

"По мере того, как соседи (Краснодарский край — ИФ) и ситуация мировая — мы видим, что зарубежные курорты заявляют о некоей готовности — будут идти по другому сценарию, наши (крымские — ИФ) власти будут тоже подстраиваться", — считает Зелинский.

"Единственное, хочу добавить, что, наверное, с 1 июня могут у нас (в Крыму — ИФ) отели не открыться, потому что все-таки еще в стране довольно высокий уровень заболеваемости, но есть надежда, что с середины июня или с первого июля большинство наших объектов смогут работать. Сезон, наверное, немножко сдвинется. Если не получим вторую серьезную волну пандемии по осени, то, наверное, октябрь будет хорошим сезоном", — отметил собеседник агентства.

"Плюс власти говорят, что выделят дополнительные средства на социальных туристов, поэтому могут загрузить наши санатории в межсезонье, как это было в 2014 — начале 2015 года", — считает Зелинский.

В Крыму с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности, обязательная самоизоляция для всех жителей была введена 3 апреля и продлена до конца мая.

Бронирование мест в крымских отелях и санаториях запрещено до 1 июня, туристы начали массово покидать полуостров в начале апреля. Власти предварительно оценили снижение турпотока за два месяца ограничений в 1 млн человек.

В 2019 году Крым, по данным местных властей, принял рекордное число отдыхающих — 7,43 млн человек, что на 9,3% больше уровня 2018 года.

Аксенов 7 мая 2020 года поставил под сомнение курортный сезон-2020 в Крыму из-за коронавируса. Позднее, 15 мая, глава республики заявил, что решение по работе санаторно-курортной сферы в Крыму будет принято "на федеральном уровне" до 1 июня.