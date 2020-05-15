"При подготовке поездки за границу каждый должен принимать решение самостоятельно. Наверное, следует посоветовать страховаться, когда ты покупаешь тур в том или ином турагентстве. Я думаю, что туристическая индустрия тоже будет делать какие-то свои выводы по итогам всей этой ситуации, и мы будем готовы в этой работе участвовать", — подчеркнул он.

Ранее он сообщил, что после закрытия авиасообщения из-за коронавируса Россия вывезла из зарубежных стран 250 тыс. человек, за границей остаются еще 30 тыс. россиян, желающих вернуться.

"Я считаю, что и турпоездка по своей стране – это серьезная тема, и это требует серьезной подготовки. Я люблю, например, экстремальный отдых, сплав по горным рекам, поездку на озеро Байкал, на Дальний Восток, на Камчатку. Это требует очень серьезной подготовки, и это ты находишься в своей стране. За границей, даже если ты не едешь в экстремальное путешествие, а на обычные курорты, тоже возникают разные ситуации", — сказал он в интервью РБК.

Министр напомнил о сильнейшем цунами в Юго-Восточной Азии, произошедшем в 2004 году.

"Помните цунами в Таиланде, когда 12-метровые волны смывали гостиницы с земли? А чартеры, которые были запланированы, с туристами из России в это время продолжали вылетать. Потом тоже была непростая операция по эвакуации этих людей", — подчеркнул он.