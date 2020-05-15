Самыми популярными направлениями, по данным погранслужбы, стали Таиланд, ОАЭ и Турция. Так, в январе-марте Таиланд с туристическими целями посетили 344,48 тыс. россиян (минус 1,16%). Второе место заняли ОАЭ с 250,5 тыс. граждан РФ, замыкает тройку лидеров Турция, куда приехали 202,58 тыс. человек.

Также среди популярных туристических направлений – Германия (136,3 тыс. россиян, минус 30%), Италия (132 тыс., минус 51,7%) и Вьетнам (130,12 тыс., минус 5%). На 40% снизилось число путешествий российских туристов в Испанию (82,19 тыс.), на 8,2% в Чехию (78,12 тыс. поездок). Почти вдвое (на 170%) снизилось число поездок в Китай (59,89 тыс.). Замыкает первую десятку Франция, которую посетили 58,59 тыс. граждан РФ.

На одиннадцатом месте Индия, которую с туристическими целями посетили 57 тыс. россиян (минус 10%). За ней Доминикана (48,9 тыс., плюс 23%), Австрия (44,1 тыс., минус 7,7%) и Куба (42,23 тыс., плюс 40%).

Также во вторую десятку попали Швейцария (38,94 тыс.), Финляндия (37,64 тыс.), Катар (36,98 тыс.), Израиль (36,36 тыс.), Великобритания (33,1 тыс.) и Латвия (31,24 тыс.).

Ранее сообщалось, что граждане РФ совершили 7,57 млн поездок за границу с различными целями с января по март 2020 года, это на 10,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Россия с 16 марта ограничила авиасообщение со странами Евросоюза, а 23 марта приостановила полеты во все страны.