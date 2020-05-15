"Мы вывезли уже около 250 тыс. российских граждан из-за рубежа, еще около 30 тыс. хотели бы вернуться в Россию. На портале Госуслуг зарегистрировано в два раза больше людей, но проверка, которой мы постоянно занимаемся вместе с МВД, показала, что значительная часть тех, кто зарегистрировался, не собираются возвращаться в Россию", — сказал он в интервью РБК.

По словам Лаврова, есть люди, которые живут постоянно за границей, "но решили воспользоваться ситуацией, зарегистрироваться, а там посмотреть. Они считают такое действие не лишним".

"Число тех, кто реально хотел бы вернуться, мы определяем в 30 тыс. человек. Это большая группа, если вы прикинете, сколько человек помещается в среднем на один рейс. И это еще серьезная работа. Она во многом уже отлажена, но нестандартные ситуации возникают до сих пор. Их стало гораздо меньше, так как налажено взаимодействие с Минкомсвязи, МВД, Росавиацией, "Аэрофлотом" и другими перевозчиками и на официальном и на личном уровне, что помогает решать вопросы", — добавил министр.

Он рассказал, что работе по возвращению россиян помогло решение премьер-министра Михаила Мишустина, позволившее российским послам в конкретных странах добавлять в списки на вывоз людей из гуманитарных списков, которые по каким-то причинам не удовлетворяют всем установленным критериям для возвращения, но находятся в тяжелой ситуации и нуждаются в вывозе.