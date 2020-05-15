Как напомнил министр, выезд за рубеж ограничен во многих странах мира.

"Сейчас они постепенно начнут эти ограничения снимать, это будет делаться в зависимости от того, как развивается ситуация в той или иной стране. Везде, где такие меры послабления были объявлены, сказано, что правительства и эпидемиологические власти будут мониторить ситуацию с тем, чтобы при необходимости скорректировать линию поведения. Но все согласны с тем, что восстановление полного функционирования мировых связей, будь то хозяйственные, культурные и просто человеческие контакты займет длительный период", — сказал он в пятницу в интервью РБК.

Лавров считает, что прежняя возможность свободно перемещаться по миру не вернется даже после появления вакцины от коронавируса, он станет привычной болезнью, и все карантинные ограничения будут сняты.

"То, как планируют начинать работу аэропортов, как планируют обеспечивать эпидемиологическую безопасность внутри самолетов, поездов автомобилей ресторанов, – об этом много говорят. Я не думаю, что будут признано целесообразным вводить очень жесткие меры предосторожности, перестраховки. Но такой свободы какая существовала до сих пор, я не ожидаю. Будут какие-то меры, которые основаны на выводах из сегодняшней ситуации», — подчеркнул министр.

Он заверил, что планов ограничивать выезд за рубеж после окончания пандемии у российских властей нет.

"Я не знаю, кто об этом говорит. Если люди тоскуют по Советскому Союзу, то это их право. Я не вижу необходимости и не слышал ни о каких планах подобного рода среди людей, которые имеют маломальское отношение к принятию соответствующих решений", — сказал Лавров, отвечая на вопрос ведущих о том, что подобная возможность обсуждается в социальных сетях.