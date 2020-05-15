Ранее источник в отрасли сообщил порталу "Интерфакс-Туризм", что Минэкономразвития РФ подготовило поправки ко второму чтению законопроекта, позволяющего туроператорам выдавать туристам ваучеры на новые поездки равноценной стоимости вместо денег за отмененные из-за коронавируса туры. В первом чтении Госдума приняла законопроект 12 мая, документ предусматривал возможность выдачи ваучеров для туроператоров по выездному туризму. В новом варианте такую возможность получат только туроператоры по внутреннему и въездному туризму, их перечень будет определять правительство.

"РСТ считает отказ в отсрочке обязательств для выездных туроператоров крайне неудачным решением по отношению и к турбизнесу, и к туристам. Власти не могут не знать, в каком разоренном состоянии находится отрасль. При этом значительная часть средств туристов заморожена в виде обязательств у поставщиков услуг – гостиниц за рубежом, авиакомпаний и др. Обрекая туроператоров в сфере выездного туризма на уход с рынка, власти резко ограничивают возможность возврата средств и туристам", — заявил Игнатьев порталу "Интерфакс-Туризм".

Он напомнил, что многие страны приняли решения об отсрочке обязательств туроператоров.

"Но ни одной из них не пришло в голову поразить при этом в правах туроператоров по выездному туризму и наказать туристов, которые хотели, но не смогли из-за эпидемии выехать за рубеж. Под предлогом защиты внутреннего рынка и прав потребителей принятием вышеуказанных поправок будет нанесен огромный ущерб как выездным, так и внутрироссийским направлениям", — добавил Игнатьев.

Эксперт подчеркнул, что это нанесет и удар по рынку внутреннего туризма, так как именно крупные туроператоры по выезду чаще всего являются лидерами в организации массового внутреннего туризма.