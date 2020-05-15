"Сегодня в Словении складывается самая благоприятная эпидемиологическая обстановка в Европе, которая позволяет нам объявить о конце эпидемии", — заявил премьер-министр Янез Янша.

С начала пандемии коронавируса в Словении, граничащей с Италией, выявили только 1,5 тыс. заражений, скончались 103 пациента.

Тем не менее, власти оставили в силе "масочный режим" в общественных местах, в Словении также продолжат действовать правила дистанцирования, запрещены общественные собрания.

"Некоторые общие и специальные меры останутся в силе, пока сохраняется угроза распространения коронавируса", — говорится в заявлении правительства Словении. Они будут действовать как минимум до конца месяца.

На следующей неделе в Словении откроются некоторые торговые центры и отели. Спортивные турниры могут возобновиться в стране с 23 мая.