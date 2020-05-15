По его данным, это следует из текста изменений, подготовленных министерством экономического развития РФ ко второму чтению поправок в закон о туристской деятельности. В первом чтении Госдума приняла поправки 12 мая. Они позволяют правительству в случае ограничения въезда в какую-либо страну приостановить обязанность туроператоров по возврату туристам уплаченных ими средств за тур в эту страну при условии предоставлении равнозначного продукта в установленный срок. Вместо денег туроператоры могут выдавать ваучеры, подтверждающие право туриста на предоставление тура в более поздние сроки. Второе чтение законопроекта было запланировано на 13 мая, но отложено.

"В документе, подготовленном к первому чтению, речь шла о турах в зарубежные страны. Ко второму чтению в Минэкономразвития подготовили изменения, которые позволят выдавать ваучеры только туроператорам по внутреннему и въездному туризму, их перечень сможет устанавливать правительство", — сообщил источник.

"Правительство РФ... вправе принять решение о приостановлении на установленный им срок обязанности туроператора осуществляющего деятельность в сфере внутреннего туризма и (или) осуществляющего деятельность в сфере въездного и (или) внутреннего туризма и одновременно деятельность по осуществлению перевозок внутренним водным и (или) морским транспортом, по возврату туристам и (или) иным заказчикам уплаченных ими за туристский продукт денежных сумм при условии предоставления таким туроператором туристам и (или) иным заказчикам туристского продукта обязательства об обеспечении предоставления им в установленный срок равнозначного туристского продукта", — следует из текста документа, который есть в распоряжении портала "Интерфакс-Туризм".

Также из документа следует, что в "решении правительства могут быть указаны отдельные категории туроператоров, на которых распространяется действие такого решения, а их перечень размещается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг в сфере туризма, на своем официальном сайте".