Чаще всего россияне ездили в Абхазию (814,92 тыс., на 1,2% меньше, чем годом ранее). На втором и третьем месте – Финляндия (813,7 тыс.) и Украина (568,68 тыс., плюс 45,6%). Далее следуют Казахстан (532 тыс.) и Таиланд (505,73 тыс., минус 1,8%).

Также в первом квартале 2020 года были востребованы поездки в Эстонию (394,9 тыс.) и Турцию, которую посетили 333,67 тыс. россиян, это на 8% меньше, чем годом ранее. ОАЭ заняли восьмое место с 323,9 тыс. посещений, за ними Германия (263,2 тыс.) и Польша (219,16 тыс.).

Италия открывает вторую десятку стран, в первом квартале ее посетили 198 тыс. граждан РФ (минус 42%). Далее следуют Вьетнам (190,9 тыс.), Китай (186,64 тыс.), Азербайджан (128,69 тыс.), Литва (127,54 тыс.), Армения (114 тыс.).